Російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого був поранений український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Ворог застосував зброю, заборонену Мінськими угодами.

“Сьогодні, 29 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. Так, поблизу Луганського, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – сказано в повідомленні.

Воїну надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу.

У штабі наголосили, що підрозділи Об’єднаних сил використали наявні вогневі засоби і дали окупантам гідну відповідь.

Втрати противника уточнюються.