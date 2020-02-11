Російські окупанти в незаконно анексованому Криму провели незаконні військові навчання з пошуку підводного човна в Чорному морі.

Про це офіційно відзвітували в прес-службі російського міністерства оборони.

“Вертольоти Ка-27М зі складу морської авіації і ППО (МА і ППО) Чорноморського флоту (ЧФ) провели навчання з пошуку підводного човна умовного супротивника в Чорному морі”, – сказано в повідомленні.

В той де час для зльоту і відпрацювання “комплексу заходів з пошуку і виявлення субмарини умовного противника” російські вертольоти незаконно користувалися одним з українських аеродромів.

Також повідомляється, що під час пошуку підводного човна під час навчань російські окупаційні війська застосовували гідроакустичну станцію.