Про це офіційно відзвітували в прес-службі російського міністерства оборони.
“Вертольоти Ка-27М зі складу морської авіації і ППО (МА і ППО) Чорноморського флоту (ЧФ) провели навчання з пошуку підводного човна умовного супротивника в Чорному морі”, – сказано в повідомленні.
В той де час для зльоту і відпрацювання “комплексу заходів з пошуку і виявлення субмарини умовного противника” російські вертольоти незаконно користувалися одним з українських аеродромів.
Також повідомляється, що під час пошуку підводного човна під час навчань російські окупаційні війська застосовували гідроакустичну станцію.
- Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо імплементації спільної зовнішньої політики та політики безпеки, якою Росію визнано “неминучим джерелом загроз”.
- 18 грудня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла оновлену українську резолюцію “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, Україна”, яка, зокрема, засуджує дії РФ, пов’язані з арештами кримських активістів за звинуваченням у тероризмі.
- Також була прийнята резолюція, що закликає РФ, як державу-окупанта, вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.