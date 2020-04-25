Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Лебединське (Донецька область), в результаті чого був поранений український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 25 квітня, російські окупанти в черговий раз відкрили вогонь по позиціям Об’єднаних сил в районі населеного пункту Лебединське із автоматичних станкових гранатометів. Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїна було доставлено до військово-медичного закладу, де йому надали належну медичну допомогу”, – сказано в повідомленні.

У штабі уточнили, що підрозділи операції Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням РФ гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

“Такі злочинні дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей”, – наголосили в штабі.