Про це 3 травня оголосили прем’єр Баварії Маркус Зедер і лорд-мер Мюнхена Дітер Райтер, інформують на офіційному сайті заходу.

187-й Октоберфест мав проходити з 18 вересня по 3 жовтня 2021 року на спеціальному майданчику Лука Терези в Мюнхені. Але цьогоріч, як і торік, він буде скасований.

Маркус Зедер сказав, що рішення про скасування Октоберфесту та інших народних фестивалів було прийнято одностайно. За його словами, проведення фестивалю за умов дотримання маскового режиму та соціальної дистанції не є можливим. Крім цього, ситуація із поширення коронавірусної хвороби є невизначеною, і, якби рішення про скасування ухвалили пізніше, це принесло б більше економічних збитків, зокрема, для бренду Октоберфесту.

Лорд-мер Дітер Райтер попросив поставитися до цього рішення із розумінням. Він акцентував — попри карантинні заходи і вакцинацію пандемія не закінчується.

“Ризик того, що люди тут можуть заразитися коронавірусом, занадто великий. Я знаю, що це не тільки важко для відвідувачів, але і сильно впливає на всіх, хто працює в Октоберфесті і тепер змушений обходитися без цього доходу”, — сказав він.

Місцева влада розмірковує над тим, аби провести альтернативний менший за розмахом захід, але Октоберфест, на переконання чиновників, варто або не проводити взагалі, або провести в повному обсязі.