Про таке рішення оголосили прем’єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зедер і міський голова Мюнхена Дітер Райтер, інформує агентство Reuters.
Фестиваль мав відбутися восени в Мюнхені (з 19 вересня по 4 жовтня 2020 року). Щорічно він збирає близько 6 млн людей зі всього світу і приносить місту понад 1 млрд євро доходу.
Але в нинішньому році влада вирішила, що проведення заходу несе занадто великі ризики і загрожує збільшенням кількості заражених людей.
“Ми вирішили, що ризик надто великий… Ми не можемо гарантувати дотримання необхідної дистанції під час фестивалю і контролювати носіння масок. Тому мерія Мюнхена і уряд федеральної землі вирішили цього року не проводити Октоберфест”, – зазначив Зедер, якого цитує видання Die Welt.
Він додав, що інший формат фестивалю навіть не розглядався.
Октоберфест уперше був проведений у 1810 році з нагоди весілля майбутнього баварського короля Людвіга I. Святкування тривали шість днів, і відтоді захід став регулярно проводитися.
Як повідомляє The Local, у XIX столітті свято скасовувалося всього двічі – у зв’язку з епідеміями холери (у 1854 і 1873 роках). Воно також було поставлено “на паузу” під час світових воєн у ХХ столітті та гіперінфляції в 1923 році.
Октоберфест поновився у своєму традиційному форматі в 1949 році і відтоді проводився щороку, інформує агентство AFP. Нинішнє скасування стало першим за 70-річну післявоєнну історію фестивалю.
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