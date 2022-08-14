Окупаційні війська Росії продовжують спроби наступу у Луганській області. Після захоплення Лисичанська ворогу важче просуватися вперед.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, бої не припиняються ні вночі, ні вранці. Російським військовим не вдається подолати відстань меншу за площину цього міста.Через це окупанти користуються методом випаленої землі.

“Так, випалює землю довкола, але кожен наступний кілометр йому підкоряється після значних втрат”, – повідомив Гайдай.

Російські військові намагалися штурмувати поблизу Спірного та Серебрянки. Населені пункти знаходяться у Донецькій області на межі з Луганською. Спроби були невдалими.

“Армія ворога зазнала вогневої поразки від наших Збройних сил і відступила. Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох бої точаться й досі”, – повідомляє Гайдай.

За останню ніч артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти. Вони застосовували ствольне та реактивне озброєння.