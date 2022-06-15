Про це написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
На своїй сторінці у Facebook він опублікував відео з наслідками артилерійського обстрілу Миколаєва.
На відео – зруйновані квартири на декількох поверхах та під’їзд. В одній із квартир – пошкоджено стелю та розкидано речі. В інших квартирах – зруйновано стіни.
Як написав Віталій Кім, окупанти “як завжди, артилерією по “військовому” об’єкту”.
Він додав, що внаслідок обстрілу поранено п’ятьох мешканців багатоповерхівки.
- Нагадаємо, вранці, 15 червня, російські загарбники обстріляли Сумську область. Окупанти двічі відривали вогонь по Шалигінській громаді регіону.
- Також у ніч на 15 червня російські окупанти з “Ураганів” обстріляли житловий сектор у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 4-ро мирних мешканців.