Російські окупанти завдали ударів з артилерії по Миколаєву. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку: постраждало п'ятеро осіб.

Про це написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував відео з наслідками артилерійського обстрілу Миколаєва.

На відео – зруйновані квартири на декількох поверхах та під’їзд. В одній із квартир – пошкоджено стелю та розкидано речі. В інших квартирах – зруйновано стіни.

Як написав Віталій Кім, окупанти “як завжди, артилерією по “військовому” об’єкту”.

Він додав, що внаслідок обстрілу поранено п’ятьох мешканців багатоповерхівки.