Про це у Facebook написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його даними, ніч у області була важкою. Росіяни здійснили обстріл житлового сектору міста Апостолово з “Ураганів”.
Як наслідок – зруйновано та пошкоджено понад 10 приватних будинків. Також часткових руйнувань зазнала місцева лікарня.
Також відомо про загибель чотирьох людей. Всі загиблі – чоловіки. Ще один чоловік отримав поранення і був ушпиталений.
Вілкул закликав мешканців Апостолово не виходити на вулицю та нічого не торкатись. У місті вже працюють вибухотехніки.
“Ще раз пропоную евакуацію до Кривого Рогу. Ви дуже близько до лінії зіткнення”, – написав Вілкул.
Він додав, що питанням евакуації займається мер Апостолово Андрій Оса.
- Нагадаємо, 13 червня, російські окупанти укотре завдали масованих обстрілів по населених пунктах Сумської області. Є загиблий та поранені.
- Також протягом 13 червня, російські загарбники не припиняли обстрілювати Харківську область. Унаслідок обстрілів в регіоні виникло 6 пожеж. Також відомо про двох постраждалих дітей.