У ніч на 15 червня російські окупанти з "Ураганів" обстріляли житловий сектор у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 4-ро мирних мешканців.

Про це у Facebook написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його даними, ніч у області була важкою. Росіяни здійснили обстріл житлового сектору міста Апостолово з “Ураганів”.

Як наслідок – зруйновано та пошкоджено понад 10 приватних будинків. Також часткових руйнувань зазнала місцева лікарня.

Також відомо про загибель чотирьох людей. Всі загиблі – чоловіки. Ще один чоловік отримав поранення і був ушпиталений.

Вілкул закликав мешканців Апостолово не виходити на вулицю та нічого не торкатись. У місті вже працюють вибухотехніки.

“Ще раз пропоную евакуацію до Кривого Рогу. Ви дуже близько до лінії зіткнення”, – написав Вілкул.

Він додав, що питанням евакуації займається мер Апостолово Андрій Оса.