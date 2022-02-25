Відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.
Події розгорталися сьогодні під Херсоном – троє цивільних, двоє чоловіків і жінка, пересувалися автівкою.
Окупанти обстріляли їх разом з іншими автомобілями. На щастя, усі в авто лишилися живі, лише пошкоджено вікно.
Антон Геращенко наголосив, що це відео, має побачити уся Росія і весь світ.
“Звертаюся до медіа цивілізованих країн – покажіть це відео обстрілу мирних українців – сотням мільйонів ваших глядачів та читачів”, – закликав радник МВС.
Він також звернувся до лідерів суспільної думки у Росії та попросив уявити жах, який переживають українці зараз, коли росіяни прийшли вбивати їх на їх же Батьківщині.
Антон Геращенко закликав виступити усіх небайдужих з відео “Ні війні!” та подякував тим, хто вже це зробив.
“Дякую Андрію Макаревичу, Семену Слєпакову та багатьом іншим росіянам, які вже зробили відеозвернення. Нехай за Вами йдуть й інші мужні та чесні росіяни”, – написав Геращенко.
- 25 лютого високопоставлений представник оборони США заявив, що російські війська просуваються до столиці України Києва, проте вони стикаються з більшим опором з боку українських військ, ніж очікував Кремль.
- Нагадаємо, у Міністерстві оборони України повідомили, що станом на 25 лютого кількість втрат з боку російських загарбників складає понад 1 000 військових – за півтори доби війни Росія втратила більше, ніж СРСР за рік в Афганістані.