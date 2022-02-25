Російські окупанти атакували мирних громадян, чоловіка та жінку, які їхали дорогою в авто.

Відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

Події розгорталися сьогодні під Херсоном – троє цивільних, двоє чоловіків і жінка, пересувалися автівкою.

Окупанти обстріляли їх разом з іншими автомобілями. На щастя, усі в авто лишилися живі, лише пошкоджено вікно.

Антон Геращенко наголосив, що це відео, має побачити уся Росія і весь світ.

“Звертаюся до медіа цивілізованих країн – покажіть це відео обстрілу мирних українців – сотням мільйонів ваших глядачів та читачів”, – закликав радник МВС.

Він також звернувся до лідерів суспільної думки у Росії та попросив уявити жах, який переживають українці зараз, коли росіяни прийшли вбивати їх на їх же Батьківщині.

Антон Геращенко закликав виступити усіх небайдужих з відео “Ні війні!” та подякував тим, хто вже це зробив.

“Дякую Андрію Макаревичу, Семену Слєпакову та багатьом іншим росіянам, які вже зробили відеозвернення. Нехай за Вами йдуть й інші мужні та чесні росіяни”, – написав Геращенко.