Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, російські армійці готуються до оборони і відтак мінують територію Луганщини.

“Сказати, що окупанти масово втікають, то ні. Це не буде для ЗСУ легкою прогулянкою, як і кожен метр української землі, яку вони звільняють. Це все дається важкою і дорогою ціною. Але сподіваємося, що найближчим часом почнеться деокупація Луганської області, і ми зможемо заходити й працювати над відновленням життєдіяльності громад”, – зазначив Сергій Гайдай.

Також він розповів, що зимувати люди зможуть тільки у селах. Після деокупації містяни не залишаться на зиму у великих містах. Крім того, голова Луганської ОВА зауважив, що людям дозволять повернутися лише на короткий проміжок часу – подивитися дім, взяти речі. Адже централізоване опалення неможливо відновити так швидко.

“Ми вже визначаємо певні ділянки лісу, які ми розмінуємо в першу чергу, де можна буде різати ліс й видавати людям дрова. У великі міста – такі, як Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, навіть після деокупації не будемо запускати людей, адже опалювальний період там неможливо забезпечити”, – наголосив Сергій Гайдай.