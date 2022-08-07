У Маріуполі продовжує горіти завод "Сателіт". Сили спротиву спричинили займання ще 14 липня.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупаційні сили РФ витратили 150 тонн води під час спроб ліквідування пожежі. На черговій нараді МНС Росії визнали, що вони не можуть приборкати займання.

Олійноекстракційний завод спеціалізувався на перероблюванні соняшника. Окупанти планували його привласнити. Проте тепер викрадення соняшника або олії неможливо через відсутність необхідних реактивів.

На думку радника мера, у Маріуполі тактика вогняного спротиву ефективна. Завод підпалили українські партизани. Він продовжує горіти через хімічні речовини.

“Відплата на марші”, – наголосив він.