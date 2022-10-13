Протягом ночі 13 жовтня росіяни п'ять разів обстріли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Поранено одного чоловіка, його стан - важкий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, окупанти обстрілювали Нікопольський район з РСЗВ “Град” та важкої артилерії.

Найбільше внаслідок обстрілів постраждав Нікополь. тут було поранено 59-річнго чоловіка. Його ушпиталили, медики оцінюють стан чоловіка як важкий.

У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 домівок лишилися без світла. Енергетики уже працюють.

Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.

У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.