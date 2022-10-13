Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, окупанти обстрілювали Нікопольський район з РСЗВ “Град” та важкої артилерії.
Найбільше внаслідок обстрілів постраждав Нікополь. тут було поранено 59-річнго чоловіка. Його ушпиталили, медики оцінюють стан чоловіка як важкий.
У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 домівок лишилися без світла. Енергетики уже працюють.
Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.
У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.
- Протягом ночі 12 жовтня росіяни не припиняли обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів важкі поранення отримало троє осіб, серед яких 6-річна дівчинка.
- У ніч на 12 жовтня, внаслідок обстрілу Нікополя, поранено 6-річну дівчинку. За інформацією медиків, вона зазнала травматичної ампутації обох ніг.