Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Харківська обласна прокуратура розпочинає досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Відомо, що сьогодні близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл міста Мерефа Харківського району. Внаслідок їх злочинних дій було зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури.

Загинула 21 особа, ще 25 поранені, 10 із них наразі у важкому стані. Розвали досі розчищають.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури додала фото, які демонструють нищівні наслідки злочинів Російської Федерації: