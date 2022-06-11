Російські війська й далі обстрілюють населені пункти Харківської області. За добу в результаті обстрілів загинули чотири особи, ще шестеро — зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, наразі ворог посилив обстріли Харківщини.

Упродовж доби загарбники пошкодили промислову будівлю в Київському районі Харкова, а також приватний будинок у селі Коробочкине Чугуївського району.

З-під завалів рятувальники вилучили тіла двох загиблих чоловіків та двох жінок. Ще одна особа зазнала поранень. Також під час обстрілів у Дергачах дістали поранень дві особи, у Печенігах — одна, у Малинівці — дві.

Синєгубов наголосив, що в регіоні тривають бої. Зокрема, на харківському напрямку окупанти намагаються не дати українським захисникам вийти до державного кордону. У районі Ізюма загарбники ведуть штурмові дії на напрямку Пасіка — Богородичне. Проте Збройні сили України стримують ворога та завдають йому суттєвих втрат.

Очільник ОВА додав, що громадяни не мають ігнорувати сигнал тривоги та мають дотримуватися світломаскування під час комендантської години. Також Синєгубов повідомив про доручення регулярно перевіряти систему сповіщення.