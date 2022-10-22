Про це йдеться у звіті Генштабу.
У Херсонській області почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. Окремі підрозділи російський військових продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області.
Окупанти викрадають у місцевого населення автомобілі. Росіяни намагаються залишити місто шляхом паромної переправи в районі Антонівського мосту.
Водночас з Берислава евакуйовано офіцерів та медичний персонал.
Підрозділи ворога продовжують розміщувати в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Утім там триває освітній процес дітей місцевих жителів.
- Окупаційна влада Херсона наказала місцевим мешканцям негайно покинути місто й переїхати на лівий берег Дніпра.
- Російські військові за першу половину доби 22 жовтня атакували Україну 36 ракетами. Більшість з них вдалося збити силами протиповітряної оборони.