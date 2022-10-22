Російські військові повністю залишили два населені пункти у Херсонській області станом на 18:00. Серед них Чарівне та Чкалове.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

У Херсонській області почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. Окремі підрозділи російський військових продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області.

Окупанти викрадають у місцевого населення автомобілі. Росіяни намагаються залишити місто шляхом паромної переправи в районі Антонівського мосту.

Водночас з Берислава евакуйовано офіцерів та медичний персонал.

Підрозділи ворога продовжують розміщувати в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Утім там триває освітній процес дітей місцевих жителів.