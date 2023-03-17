У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни облаштували катівню для жителів з проукраїнською позицією.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України. Зокрема, новостворену катівню зафіксовано в південно-східній частині Енергодара Запорізької області.

Там тортур зазнають громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не виконує вимоги тимчасової окупаційної “адміністрації”.

Крім того, у тимчасово окупованому Сватовому Луганської області облаштували новий шпиталь. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених російських військових. До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають медичну освіту.

У Генштабі відзначили збільшення кількості важкопоранених російських військових – кількість евакуаційних рейсів на територію Росії збільшилась із двох до трьох на тиждень.

Також росіяни не полишають спроб захопити Бахмут. Як зазначили військові, у місті тривають постійні позиційні бої.

Протягом доби армія РФ завдала 19 авіаційних ударів та здійснила 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.