Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України. Зокрема, новостворену катівню зафіксовано в південно-східній частині Енергодара Запорізької області.
Там тортур зазнають громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не виконує вимоги тимчасової окупаційної “адміністрації”.
Крім того, у тимчасово окупованому Сватовому Луганської області облаштували новий шпиталь. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених російських військових. До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають медичну освіту.
У Генштабі відзначили збільшення кількості важкопоранених російських військових – кількість евакуаційних рейсів на територію Росії збільшилась із двох до трьох на тиждень.
Також росіяни не полишають спроб захопити Бахмут. Як зазначили військові, у місті тривають постійні позиційні бої.
Протягом доби армія РФ завдала 19 авіаційних ударів та здійснила 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.
- За даними комісії ООН, під час війни в Україні Росія скоїла низку воєнних злочинів. Згідно зі звітом Незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України, оприлюдненим 16 березня, країна “здійснила широкий спектр порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права” в Україні.
- Херсон був першим великим містом і єдиним обласним центром, який російські війська змогли окупувати з початку вторгнення. Російські війська захопили місто 2 березня 2022 року та окупували його протягом кількох місяців, перш ніж були змушені відступити на початку листопада після багатомісячного наступу українських військ.
- В окупованому місті Василівка на Запоріжжі росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнськи налаштованих місцевих жителів.