В окупованому місті Василівка на Запоріжжі росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнськи налаштованих місцевих жителів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення та проводять обшуки помешкань.

Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнськи налаштованих громадян, пишуть у штабі.

Зауважимо, що на окупованих територіях ворог створює катівні, де знущається з місцевих мешканців, аби заволодіти інформацією, зламати дух та змусити співпрацювати тощо. Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що в Україні також зафіксували російські катівні на деокупованих територіях, де утримували дітей.