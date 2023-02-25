Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.
На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення та проводять обшуки помешкань.
Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнськи налаштованих громадян, пишуть у штабі.
Зауважимо, що на окупованих територіях ворог створює катівні, де знущається з місцевих мешканців, аби заволодіти інформацією, зламати дух та змусити співпрацювати тощо. Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що в Україні також зафіксували російські катівні на деокупованих територіях, де утримували дітей.
- У звільнених районах Миколаївської області співробітники Служби безпеки України встановили місцезнаходження ще однієї катівні росіян.
- У Херсоні виявили катівню в будівлі обласного главку поліції. Росіяни застосовували до місцевих тортури.
- Росіяни вигадали новий психологічний метод тортур: вони інколи вивозять українських полонених нібито для обміну. Потім повертають їх назад і розповідають, що Україна начебто відмовилась їх обміняти.