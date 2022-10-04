Правоохоронці виявили зразки запрошень іноземних спостерігачів для участі у псевдореферендумі, проте відповідні листи було підписано 29 вересня, тобто через два дні після завершення проведення псевдоголосування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки перехопила чергові російські документи, які регламентували проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Під час оперативної роботи виявлено зразки запрошень “іноземних спостерігачів” щодо участі у незаконному плебісциті на сході України.

Встановлено, що відповідні листи підписав так званий “голова центральної виборчої комісії ДНР” В. Висоцький 29 вересня цього року. Тобто, через два дні після формального завершення псевдоголосування.

Згідно з отриманими даними, представники місцевої окупаційної адміністрації намагались нібито запросити 16 іноземців для участі у псевдореферендумах як іноземних “спостерігачів”. Серед них – громадяни двох країн Європи й Центральної Азії.

При цьому датою “реєстрації” цих запрошень вказано 20 вересня. Таким чином, ворог намагався штучно збільшити присутність іноземних «гостей» на псевдореферендумі й шляхом цього “легітимізувати” його на міжнародній арені.

Служба безпеки ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників, колаборантів та їхніх координаторів з РФ, причетних до організації незаконного плебісциту.