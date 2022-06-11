Російські загарбники у терміновому порядку готуються до відкриття інфекційного відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) через спалах холери.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, попри те, що російські окупати офіційно заперечують загрозу спалаху холери у Маріуполі, вони у терміновому порядку готують відкриття інфекційного відділення.

“Майже готово 4 бокси для ізоляції хворих. Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті”, – написав Андрющенко.

Він також наголосив, що очолювати інфекційне відділення окупантів буде громадянин РФ з Сибіру, який приїхав до Маріуполя аби “отримати унікальний досвід на кістах маріупольців”.

Андрющенко додав, що в окупованому Маріуполі досі проблеми з похованням загиблих людей. Родичам померлих доводиться близько 10 днів чекати, щоб окупанти видали їм дозвіл на поховання.

Увесь цей час тіло загиблої особи тримають або вдома, або на вулиці.

“Наслідки зрозумілі всім. Тому кількість власноруч влаштованих могил у дворах зростає. Ексгумація де-факто зупинена”, – резюмував він.