Про це повідомило пропагандистське видання “ТАСС“.

Відповідне “звернення” направили гауляйтеру Євгену Балицькому. Так званий “референдум” заплановано на 23 вересня.

“Ми, учасники громадського з’їзду громадян Запорізької області, звертаємось до керівника ВДА Євгена Балицького з вимогою негайно організувати проведення референдуму з питання входження нашого регіону до складу РФ”, – йдеться у зверненні.

У такий спосіб створений окупантами “громадський з’їзд” закликав встановлену військами РФ самопроголошену “владу” до референдуму.

“На референдум буде винесено питання про вихід зі складу України, державотворення та входження до РФ”, — заявили пропагандисти.

Пропагандистське видання “РИА Новости” додало, що так зване “голосування” проведуть 23 вересня. Також воно заплановане на 23-27 вересня у населених пунктах, де немає приміщень для голосування.

Пропагандисти додали, що вже підписано “указ” про формування добровольчих батальйонів. При вході областей до складу РФ добровольці так званих “ДНР” і “ЛНР” стануть російськими військовими.