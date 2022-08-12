Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його інформацією, цієї ночі окупанти обстріляли два райони на Дніпропетровщині.
Знову під ворожим вогнем опинився Нікопольський район, який обстріляли з РСЗВ “Град” та артилерії.
Зокрема у Марганці зафіксовано 40 прильотів реактивних снарядів. Як наслідок – постраждало троє осіб. Двох із них довелось ушпиталити. Серед госпіталізованих – 12-річний хлопчик.
Також у Марганці пошкоджено 4 багатоповерхівки та кілька приватних будинків. Ворожі снаряди зачепили місцевий завод, друкарню, магазин та кафе.
По Нікополю окупанти завдали 10 обстрілів з артилерії: пошкоджено 4 приватних будинки та автомобілі. За попередніми даними, серед людей ніхто не постраждав.
Під обстрілом опинився і Криворізький район. З РСЗВ “Ураган” російські армійці обстріляли Зеленодольську громаду.
Унаслідок обстрілу зафіксовано руйнування житла. Серед людей постраждалих немає.
- У ніч на 11 серпня російські окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області. Є загиблі та поранені.
- В ніч на 10 серпня росіяни з РСЗВ обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинуло 13 осіб, 11 отримали поранення.