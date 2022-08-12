У ніч на 12 серпня російські загарбники знову обстріли декілька районів Дніпропетровської області. Є постраждалі, серед яких - дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, цієї ночі окупанти обстріляли два райони на Дніпропетровщині.

Знову під ворожим вогнем опинився Нікопольський район, який обстріляли з РСЗВ “Град” та артилерії.

Зокрема у Марганці зафіксовано 40 прильотів реактивних снарядів. Як наслідок – постраждало троє осіб. Двох із них довелось ушпиталити. Серед госпіталізованих – 12-річний хлопчик.

Також у Марганці пошкоджено 4 багатоповерхівки та кілька приватних будинків. Ворожі снаряди зачепили місцевий завод, друкарню, магазин та кафе.

По Нікополю окупанти завдали 10 обстрілів з артилерії: пошкоджено 4 приватних будинки та автомобілі. За попередніми даними, серед людей ніхто не постраждав.

Під обстрілом опинився і Криворізький район. З РСЗВ “Ураган” російські армійці обстріляли Зеленодольську громаду.

Унаслідок обстрілу зафіксовано руйнування житла. Серед людей постраждалих немає.