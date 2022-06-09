Російські загарбники вивезли з України 600 тисяч тонн аграрної продукції. Частину цього вантажу переправлено до Сирії.

Про це повідомив Ukraine Media Center із посиланням на заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука.

За його словами, близько 600 тисяч тонн вкраденої в українських аграріїв продукції окупанти вивезли на територію анексованого Криму. Після цього українську продукцію доправили до міжнародних портів. Зокрема, до Сирії вивезено 100 тисяч тонн продукції.

Зазначається, що за фактами крадіжок продовольства генпрокуратура України відкриває кримінальні провадження. Також інформація фіксується Головним управлінням розвідки.

Марчук наголосив, що росіяни мають на меті постачання продовольства у свої федеративні округи, які не є аграрними, а також його продаж, що дозволить їм заробити “десятки й десятки мільйонів доларів”.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради пояснив, що окупанти змушують фермерів віддавати товар за безцінь, а якщо ті відмовляються — товар відбирають. Також проводиться “націоналізація” українського майна.