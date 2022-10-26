Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.
“Слідом за Ушаковим і Суворовим з Херсона “евакуювався” і Потьомкін. Лишилось росіянам тільки його рештки вкрасти з собору, цікаво, чи заберуть?” – написав Хлань.
Зазначимо, що раніше стало відомо, що окупанти демонтували пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову. Деякі місцеві жителі припускали, що це пов’язано з так званою “евакуацією” на лівий берег Дніпра.
За словами заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, окупанти ще вивозять техніку ДСНС під час втечі з міста.
“Йде масштабне розграбування міста. Вивозять, зокрема, техніку ДСНС, що ще залишається. Або вже почали, або готуються вивозити культурні цінності з музеїв Херсона та майно низки комунальних підприємств”, – казав він.
- Секретар РНБО Олексій Данілов назвав ситуацію навколо тимчасово окупованого Херсона непростою. Він також прокоментував мінування греблі Каховської ГЕС.