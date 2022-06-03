Напередодні, 2 червня, російські окупанти знову обстріляли мирне населення Дніпропетровської області. Унаслідок злочинних дій російських військ постраждала матір з двома дітьми.

Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, у четвер, 2 червня, російські загарбники з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду.

Прицільний вогонь росіяни вели по Мар’янському. За словами Резніченка, обстрілів було декілька і окупанти цілеспрямовано знищували населений пункт.

Унаслідок обстрілів поранення отримала матір та двоє її дітей.

Також загарбники повністю зруйнували два будинки і ще декілька пошкодили. Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газопровід та електромережі.