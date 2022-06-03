Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його даними, у четвер, 2 червня, російські загарбники з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду.
Прицільний вогонь росіяни вели по Мар’янському. За словами Резніченка, обстрілів було декілька і окупанти цілеспрямовано знищували населений пункт.
Унаслідок обстрілів поранення отримала матір та двоє її дітей.
Також загарбники повністю зруйнували два будинки і ще декілька пошкодили. Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газопровід та електромережі.
- Нагадаємо, очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в ніч на 2 червня російські загарбники укотре здійснили обстріл регіону.
- Також голова Харківської ОВА повідомив, що протягом минулої доби, 1 червня, та в ніч на 2 червня, російські загарбники продовжували обстрілювати область. Під вогнем окупантів опинились як місто Харків, так і населені пункти регіону.