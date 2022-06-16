Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупаційні війська завдали авіаудару по Лисичанську.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією Гайдая, російські окупанти влучили в одну з будівель, в якій переховувались мирні мешканці.

За попередніми даними, унаслідок цього авіаудару загинуло щонайменше троє осіб, а семеро осіб отримали поранення.

Зараз на місці авіаудару розбирають завали, додав очільник Луганщини.