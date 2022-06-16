Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За інформацією Гайдая, російські окупанти влучили в одну з будівель, в якій переховувались мирні мешканці.
За попередніми даними, унаслідок цього авіаудару загинуло щонайменше троє осіб, а семеро осіб отримали поранення.
Зараз на місці авіаудару розбирають завали, додав очільник Луганщини.
- Нагадаємо, вночі та під ранок 16 червня російські окупанти завдали ракетних та мінометних обстрілів по Сумській області. Як наслідок – четверо загиблих та щонайменше шестеро поранених.
- Також за даними розвідки Сполученого Королівства, усі головні мости через річку Сіверський Донець, яка з’єднує Сєвєродонецьк та територію, яку контролює Україна, вірогідно, зруйновані.