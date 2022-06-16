За даними розвідки Сполученого Королівства, усі головні мости через річку Сіверський Донець, яка з'єднує Сєвєродонецьк та територію, яку контролює Україна, вірогідно, зруйновані.

Про це повідомило міноборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що Україні, ймовірно, вдалось вивести більшу частину бійців з Сєвєродонецька до того, як було зруйновано мости. Однак бійці та мирні жителі, які залишаються у східній частині міста від ріки, опинились у надзвичайно важкій ситуації.

У розвідці зауважили, що тепер російським окупантам, щоб продовжити наступ, доведеться або будувати переправу через Сіверський Донець, або почати наступ на флангах, які зараз застопорилися, щоб перетворити тактичну вигоду на оперативну перевагу.

Також у британській розвідці наголосили, що, ймовірно, армії РФ доводиться воювати малоукомплектованими угрупуваннями. За даними української влади, з деяких російських батальйонних тактичних груп, які зазвичай налічують 600-800 осіб, згодились воювати лише 30 солдатів.

За даними аналітиків, для обох сторін, ймовірно, бойові дії на передовій у суперечливих містах перетворюються на протистояння невеликих військових груп, які зазвичай діють у пішому порядку.

Тому перевага росіян у техніці, зокрема танках, стає менш актуальною у такому середовищі. Це, ймовірно, впливає на те, що наступ окупантів сповільнився.