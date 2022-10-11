Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Спершу окупанти атакували Ладижинську ТЕС дронами-камікадзе, пошкодивши енергетичне обладнання станції.
Внаслідок ранкової атаки ніхто не постраждав.
Однак згодом на Ладижинську ТЕС було здійснено ще одну атаку.
Як зауважили в ДТЕК, це відбувалось у той момент, коли на ТЕС працювали рятувальники для ліквідації наслідків першої атаки.
“Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає”, – наголосили у ДТЕК.
Також внаслідок другого обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.
“Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення”, – резюмували у компанії.
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