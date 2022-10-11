За даними ДТЕК, протягом сьогоднішнього ранку російські окупанти двічі атакували Ладижинську ТЕС у Вінницькій області. Внаслідок цього, поранення отримали 6 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Спершу окупанти атакували Ладижинську ТЕС дронами-камікадзе, пошкодивши енергетичне обладнання станції.

Внаслідок ранкової атаки ніхто не постраждав.

Однак згодом на Ладижинську ТЕС було здійснено ще одну атаку.

Як зауважили в ДТЕК, це відбувалось у той момент, коли на ТЕС працювали рятувальники для ліквідації наслідків першої атаки.

“Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає”, – наголосили у ДТЕК.

Також внаслідок другого обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.

“Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення”, – резюмували у компанії.