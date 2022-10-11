У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зауважили, що масовані ракетні обстріли України не є помстою Кремля за вибух на Кримському мості, а напряму пов'язані з призначенням генерала Сергія Суровікіна командувачем "спецоперації" РФ в Україні.

Про це в етері телемарафону розповів речник ГУР МОУ Андрій Юсов.

За його словами, ракетні обстріли, завдані по українських областях 10 жовтня, були спрямовані проти цивільного населення та не є помстою за вибух на Кримському мості.

“Це — не відповідь на Кримський міст. Якщо розглядати це під таким кутом, то це означає, що 100% ситуацію з Кримським мостом організувала одна з російських спецслужб, як і підриви житлових будинків колись в Росії, що стало підставою атаки на незалежну Чеченську республіку і політичного злету Путіна”, — зазначив він.

Юсов додав, що у Росії ще 2 жовтня почали підготовку до масованих ракетних ударів по території України, однак остаточно ухвалили рішення 9 жовтня.

“Воно пов’язане, зокрема, з призначенням нового командувача окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна, тому що необхідно швидко продемонструвати якісь начебто реальні здобутки і провести таку політичну і психологічну операцію”, — пояснив розвідник.

Речник ГУР додав, що основною ціллю росіян стала цивільна інфраструктура українських областей.

“Вчорашній масовий ракетний удар рашистів по Україні — одна з найбільш безглуздих терористичних акцій в історії режиму Путіна. Це явка з повинною. Весь світ побачив, що удари завдаються, насамперед, по цивільних об’єктах, по мирних мешканцях, по енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність саме цивільних об’єктів”, — розповів речник ГУР.

Та попри намагання завдати шкоди, військова інфраструктура та обороноздатність України внаслідок цих ударів майже не постраждала.

“Постраждали мирні люди. Це те, що побачив весь світ”, — підсумував Юсов.