Російські окупаційні війська обстріляли один зі східних районів Харкова. Внаслідок атаки загинула одна людина і ще дві отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

У Харківському районі загарбники влучають по цивільній інфраструктурі, вулицям селищ, площ тощо. Зокрема удари завдають навіть по цвинтарях.

“За попередніми даними, у людей, яких врятували з-під завалів, – ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає”, – розповів Синєгубов. За попередньою інформацією, у Харківському районі 4 поранених, 1 загиблий. На місці працюють медики та рятувальники.