Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
У Харківському районі загарбники влучають по цивільній інфраструктурі, вулицям селищ, площ тощо. Зокрема удари завдають навіть по цвинтарях.
“За попередніми даними, у людей, яких врятували з-під завалів, – ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає”, – розповів Синєгубов.
За попередньою інформацією, у Харківському районі 4 поранених, 1 загиблий. На місці працюють медики та рятувальники.
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