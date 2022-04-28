Окупанти завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю. Окупаційні війська проти захисників "Азову" та мирних жителів застосували велику кількість фосфорних бомб.

Про це повідомив заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар у Telegram.

За його словами, ніч з 27 на 28 квітня стала колосальною кількістю скинутих фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракет, артилерії тощо. Святослав Паламар закликав владу вжити заходів для деблокади міста, евакуації мешканців та захисників.

“Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих, хто надіється і вірить в Батьківщину. Сьогодні я скажу не Маріуполь ­– це Україна, а Україна – це Маріуполь”, – заявив Паламар.

Військові витрати тіки на один Маріуполь склали понад 1 мільярд 111 мільйонів доларів. На думку Святослава Паламара, російське керівництво могло б використати кошти для будівництва шкіл, лікарень, пологових будинків, дитсадків, забезпечити пенсіями населення, проте окупанти обрали знищити українське місто.