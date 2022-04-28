Про це повідомив заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар у Telegram.
За його словами, ніч з 27 на 28 квітня стала колосальною кількістю скинутих фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракет, артилерії тощо. Святослав Паламар закликав владу вжити заходів для деблокади міста, евакуації мешканців та захисників.
“Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих, хто надіється і вірить в Батьківщину. Сьогодні я скажу не Маріуполь – це Україна, а Україна – це Маріуполь”, – заявив Паламар.
Військові витрати тіки на один Маріуполь склали понад 1 мільярд 111 мільйонів доларів. На думку Святослава Паламара, російське керівництво могло б використати кошти для будівництва шкіл, лікарень, пологових будинків, дитсадків, забезпечити пенсіями населення, проте окупанти обрали знищити українське місто.
- Нагадаємо, у заблокованому російськими військами Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучити деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий “престур”.
- Дівчата, яким вдалось виїхати з заблокованого Маріуполя, поділились пережитим з перших днів вторгнення. Їхні рідні та ще дуже багато сімей із дітьми перебувають у місті. Вони закликали допомогти визволити людей із заблокованого міста.
- Також на супутникових знімках на території цвинтаря в тимчасово окупованому російськими військовими селищі Старий Крим виявили вириті траншеї. Це вже третя братська могила поблизу Маріуполя. Попередні виявили у селах Мангуш та Виноградне.