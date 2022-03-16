За словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса, від початку вторгнення було здійснено 43 напади на українські заклади охорони здоров’я, інфраструктуру та працівників.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Доктор Майкл Раян, виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, сказав, що колеги працюють над тим, щоб медичні бригади виїхали на місце задля зміцнення української системи охорони здоров’я, яка зараз “балансує на межі”.

“Але як ми можемо розмістити бригади невідкладної медичної допомоги, якщо ті самі об’єкти, до яких вони, можливо, захочуть піти й підтримати, будуть атаковані, бомбардовані й зазнають катастрофічних збитків?”, – запитав він.

У ВООЗ повідомили, що внаслідок нападів загинули двоє медичних працівників і щонайменше 8 отримали поранення.

“Ця криза досягає точки, коли система охорони здоров’я в Україні балансує на межі. Це працює виключно добре. Це потрібно підтримати. Це слід підсилити. Їй потрібно надати основні інструменти для порятунку життів, і частина цього – розгортання команд для підтримки – але як ви можете зробити це з повною свідомістю, якщо сама інфраструктура, яку ці люди підтримуватимуть, зазнає прямої атаки?”, – сказав Райан.

Російські окупанти атакують українських медиків, лікарні та карети швидкої допомоги. За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров’я, від початку вторгнення було здійснено 43 напади на заклади охорони здоров’я, інфраструктуру та медиків.

“Це питання важливіше цегли та розчину. Йдеться не лише про руйнацію будівель. Це про знищення надії”, – додав Райан.