Окупанти продовжують тримати всі шість блоків Запорізької АЕС в "холодному стані". Представники окупаційної адміністрації змушують співробітників станції підписувати контракти з "Росатомом".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Живлення ЗАЕС, зокрема систем безпеки, здійснюється шляхом повітряної лінії ПЛ-750 кВ “Дніпровська”. Сьогодні планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗаТЕС.

“Також вдалось зберегти постачання електроенергії в місто Енергодар. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги”, – йдеться в повідомленні.

Водночас російські військові та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції. По території ЗАЕС обмежено переміщення допоміжних підрозділів.

Окупанти застосовують так звані “фільтраційні заходи” до частини персоналу та їхніх родин. Вони вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з “Росатомом”.