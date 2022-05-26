Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
Голова ОВА звернувся до мешканців Харкова та Харківського району з проханням перебувати в укриттях. За його словами, загарбники знову почали обстрілювати Харків та околиці з артилерії.
За попередньою інформацією, в наслідок обстрілів загинули 4 особи, а також 7 — постраждали.
“Інформація уточнюється. Не покидайте місць убезпечення!”, — звернувся Синєгубов до харків’ян.
Зокрема, Синєгубов повідомляв у Facebook про обстріли П’ятихаток, Балаклії, Циркунів, Чугуївського району, Золочівської громади та Слатиного Дергачівської громади.
- Раніше повідомлялося, що окупанти зруйнували 45% доріг на Харківщині.
- Також Синєгубов повідомляв, що окупанти обстрілюють Харківську область задля утримання позицій.
- Водночас харківський пенсіонер під час окупації влаштовував диверсії в тилу ворога.