Російські війська знову почали обстрілювати Харків та район. Мешканців міста закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Голова ОВА звернувся до мешканців Харкова та Харківського району з проханням перебувати в укриттях. За його словами, загарбники знову почали обстрілювати Харків та околиці з артилерії.

За попередньою інформацією, в наслідок обстрілів загинули 4 особи, а також 7 — постраждали.

“Інформація уточнюється. Не покидайте місць убезпечення!”, — звернувся Синєгубов до харків’ян.

Зокрема, Синєгубов повідомляв у Facebook про обстріли П’ятихаток, Балаклії, Циркунів, Чугуївського району, Золочівської громади та Слатиного Дергачівської громади.