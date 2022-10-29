Окупаційна влада у Криму повідомила, що сьогодні вранці відбулась атака дронів в акваторії Севастопольської бухти.

Про це повідомляють так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв та російське пропагандистське видання ТАСС.

О 5 ранку Развожаєв повідомив про атаку дронів на Севастопольську бухту. Він наголосив, що вибухи, які чують місцеві жителі – це робота Чорноморського флоту РФ, який відбиває атаку.

Він також запевнив, що жоден з об’єктів у Севастополі не зазнав пошкоджень, а ситуація під контролем.

Згодом Развожаєв повідомив, що від 4:30 ранку низка систем ППО збивали БПЛА. Він запевнив, що всі дрони було збито.

“По ситуації зараз: окрім БПЛА, наші військові, за попередніми даними, знищили в акваторії і надводний безпілотник”, – написав він.

Развожаєв знову запевнив, що внаслідок атаки об’єкти цивільної інфраструктури не зазнали пошкоджень, лише через звук вибуху у гуртожитку Севастопольського професійного художнього училища тріснуло одне вікно.

Він також повідомив, що “зі зрозумілих причин” зупинена робота рейду.

“Велике прохання не писати, що. де, коли ви бачили і чули. І не викладайте відео. Всім повинно бути зрозуміло, що такі дані дуже потрібні укронацистам, щоб зрозуміти, як побудовано захист нашого міста”, – резюмував “губернатор”.

Развожаєв також повідомив, що сьогоднішня атака дронів у Севастополі стала “наймасованішою від початку спецоперації”. За його словами, “ціллю ЗСУ стали військові об’єкти Чорноморського флоту”.

Окупаційний “губернатор” Севастополя також заявив, що всі камери відеонагляду, які були доступними для перегляду цивільним, закриють.

“Щодо публікування відеодоказів… За окремими відеофрагментами, які дають противнику можливість виявляти системи оборони міста, будуть займатись спецслужби. Ухвалено рішення, що всі доступні для цивільних відеопотоки з міських камер відеонагляду будуть закриті”, – сказав він.

Водночас український журналіст Андрій Цаплєінко опублікував відео з камер спостереження, на яких видно потужний вибух у Севастопольській бухті.

“За різними даними, вибухами пошкоджено кілька кораблів ЧФ РФ. Кажуть про те, що серед них фрегат “Адмірал Макаров”, який став флагманом після втрати росіянами “Москви”. Втім, інформація потребує додаткової перевірки. Вона наразі неможлива. Росіяни повністю перекрили вхід до Севастопольської бухти. Відео з камери спостереження показує дуже потужний вибух в районі стоянки кораблів”, – написав журналіст.