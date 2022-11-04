Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час переговорів із президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити широкомасштабну війну в Україні.

Про це повідомляє DW.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав керівництво Китаю вплинути на Росію задля того, щоб вона завершила війну в Україні. Він назвав Китай “великою країною”, яка несе відповідальність за мир у всьому світі, додавши, що Пекін і Берлін погодилися, що російська риторика про ядерну зброю є неприйнятною.

“Я сказав президенту Сі Цзіньпіну, що для Китаю важливо використовувати свій вплив на Росію… Ми погодилися, що погрози ядерними ударами – безвідповідальні та небезпечні. РФ повинна негайно припинити атаки, від яких щодня страждає цивільне населення, і вивести свої війська з України “, – заявив канцлер Німеччини.

Шольц зазначив, що зустріч у Пекіні відбулася під час “великої напруженості”, коли військовий конфлікт призвів до появи мільйонів переселенців й перевернув світові продовольчі та енергетичні ринки.

Крім того, канцлер ФРН підкреслив, що російське широкомасштабне вторгнення РФ в Україну створює багато проблем для “світопорядку, заснованого на правилах”.

Своєю чергою, Сі Цзіньпін сказав, що Китай підтримує Німеччину та ЄС у просуванні мирних переговорів та створенні ефективної системи європейської безпеки.

Президент Китаю не засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, одночасно збільшуючи двосторонню торгівлю на тлі західних санкцій. Проте Сі Цзіньпін закликав підтримати зусилля з мирного припинення “кризи” та протистояти загрозі використання ядерної зброї.

Зазначимо, що під час телефонної розмови 1 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудили ядерну риторику РФ. Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт зауважив: лідери погодилися, що ядерна риторика РФ – безвідповідальна. Шольц рішуче відкинув звинувачення РФ у тому, що Україна нібито готується застосувати так звану “брудну бомбу”.

Глава німецького уряду напередодні у розмові з президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що звинувачення РФ проти Києва щодо застосування “брудної бомби” є безпідставними. Крім того, Шольц засудив цілеспрямовані обстріли російськими військами цивільних об’єктів інфраструктури в Україні.