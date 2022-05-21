Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.

“Очолюючи Київську ОДА, Олександр Павлюк зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування в регіоні. З використанням військового досвіду роботи в складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії. Саме під час головування Олександра Павлюка Київська область була повністю звільнена від російських окупантів”, – зазначається у повідомленні.

Також додається, що відразу після цього розпочалася робота з відновлення інфраструктури регіону, зокрема розмінування території, розчищення завалів, відновлення дорожньої та критичної інфраструктури, повернення електропостачання, води та газу в будинки на територіях, що були під окупацією.

“Тепер Олександр Павлюк повернеться до військових справ. Його досвід та знання мають працювати саме там, де це найбільше необхідно на військових напрямках. А Київщиною займатиметься Олексій Кулеба, який до цього очолював гуманітарний штаб”, – заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Також він подякував Олександру Павлюку за те, що ми живемо у вільному Києві та можемо відбудовувати Київську область.