Італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє 500 тисяч євро на відновлення Бучі, проте планує зібрати ще більше.

Про це повідомляє пресслужба однієї з найбільших італійських гуманітарних організацій Cesvi.

Зазначається, що фонд виділяє перші 500 тисяч євро для відновлення комунальної інфраструктури та об‘єктів соціальної сфери в Бучі. Також суму на відновлення міста збільшать завдяки благодійним внескам від донорів, зокрема від муніципалітету міста Берґамо.

Наразі у пріоритеті: відбудова й відновлення зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури, житла, переобладнання парків спеціальної техніки.

“Місто Бергамо вийшло з пропозицією встановити сестринські відносини з містом Буча. Це буде довготривала тісна співпраця, яка передбачатиме розвиток міста – у комунальній та соціальній сферах”, – наголосив генеральний менеджер фонду Cesvi П’єрсільвіо Фаджано.

Варто зазначити, що від початку війни фонд Cesvi вже виділив 1,5 млн євро на надання гуманітарної допомоги.