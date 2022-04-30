Про це повідомляє пресслужба однієї з найбільших італійських гуманітарних організацій Cesvi.
Зазначається, що фонд виділяє перші 500 тисяч євро для відновлення комунальної інфраструктури та об‘єктів соціальної сфери в Бучі. Також суму на відновлення міста збільшать завдяки благодійним внескам від донорів, зокрема від муніципалітету міста Берґамо.
Наразі у пріоритеті: відбудова й відновлення зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури, житла, переобладнання парків спеціальної техніки.
“Місто Бергамо вийшло з пропозицією встановити сестринські відносини з містом Буча. Це буде довготривала тісна співпраця, яка передбачатиме розвиток міста – у комунальній та соціальній сферах”, – наголосив генеральний менеджер фонду Cesvi П’єрсільвіо Фаджано.
Варто зазначити, що від початку війни фонд Cesvi вже виділив 1,5 млн євро на надання гуманітарної допомоги.
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