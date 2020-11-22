Олексій Кохан є автором великої кількості карикатур, плакатів, поштових марок, ілюстрацій до дитячих книжок. Крім того, він — один із авторів малого державного герба України. І наразі Олексій Кохан є автором найкращого проєкту Великого державного герба України.

#Букви поцікавилися творчим доробком художника.

Олексій Кохан народився у 1947 році у Києві, він закінчив Київський художній інститут. З 1999 року Кохан є головним художником журналу “Перець”. Має звання заслуженого художника України.

Олексій Кохан – автор прапора прикордонних кораблів України, розробив символіку для низки районів і міст України.

Малий та Великий державні герби України

Малий державний герб України був офіційно затверджений 1992 року. Конкурс із його створення запустили саме перед розпадом Радянського Союзу – влітку 1991-го. Тоді фіналісти конкурсу зібралися в кабінеті Леся Танюка, голови Комісії з питань культури і духовності Верховної Ради, де й розпочалась завершальна робота над проектом Малого державного герба. В ній взяли участь голова Геральдичного товариства архітектор Андрій Гречило, художник-графік Іван Турецький та Кохан.

У 1996 році Олексій Кохан брав участь у конкурсі на ескіз Великого державного герба.

За словами Кохана, Великий державний герб не такий вже потрібний Україні.

“У світі не багато країн мають великий герб, це як правило монархічні держави, у яких поняття державного герба взагалі нема, є королівський герб: британський, шведський, нідерландський, бельгійський… Держави з республіканським устроєм – серед них такі потужні держави з федеральним устроєм як Росія, США, Німеччина, Франція – не мають великого герба. І нічого, живуть нормально. Великий герб є атрибутом найвищої влади – Верховної Ради, секретаріату Президента, Кабінету Міністрів, Верховного Суду, обласних адміністрації. Ну, почепимо ми його на будинки поважних інституцій, а в повсякденному житті нічого не зміниться: на печатках, на прапорах, на вивісках установ залишиться малий герб”, – зазначив художник.

Карикатури Олексія Кохана





Варто зазначити, що нинішня спроба отримати Великий герб України є четвертою. У Конституції вказано, що Великий герб України має містити малий герб та герб Війська Запорізького.

Герб треба затвердити у Верховній Раді 300 голосами.