Дружина президента Олена Зеленська запустила в Туреччині два україномовних аудіогіди.

Про це вона повідомила у Facebook.

Україномовні аудіогіди з’явилися у Галатській вежі в Стамбулі та Музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі.

“Це вже четвертий та п’ятий україномовні аудіогіди на території Туреччини з тринадцяти запущених по всьому світу в межах ініціативи”, – зазначила Олена Зеленська.

Під час представленні аудіогідів разом із Зеленською була присутня і дружина президента Туреччини Еміне Ердоган.

Перша леді України подякувала дипломатичним установам обох держав у підтримці та реалізації ініціативи.

Фото: Олена Зеленська/Facebook