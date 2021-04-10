Про це вона повідомила у Facebook.
Україномовні аудіогіди з’явилися у Галатській вежі в Стамбулі та Музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі.
“Це вже четвертий та п’ятий україномовні аудіогіди на території Туреччини з тринадцяти запущених по всьому світу в межах ініціативи”, – зазначила Олена Зеленська.
Під час представленні аудіогідів разом із Зеленською була присутня і дружина президента Туреччини Еміне Ердоган.
Перша леді України подякувала дипломатичним установам обох держав у підтримці та реалізації ініціативи.
Фото: Олена Зеленська/Facebook
- У всесвітньо відомій пам’ятці архітектури – римському Колізеї запустили україномовний аудіогід.
- Раніше повідомлялося, що Лондонський Тауер (Tower of London) запровадить аудіогід українською мовою. Меморандум про старт першого на території цієї країни україномовного аудіогіда підписала перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Великої Британії.