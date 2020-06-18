Верховна Рада сьогодні на засіданні дозволила скласти мандат народній депутатці від фракції "Батьківщини" Ользі Бельковій.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідне рішення проголосували 343 народних депутати.

Виступаючи перед нардепами, Белькова зазначила, що була депутатом 7, 8 і 9 скликань.

“Це були надзвичайні 8 років мого професійного життя. Але я закохана в ідею парламентаризму – не в себе саму в цьому залі. Навіть найкращі професіонали повинні проводити певне перезавантаження і час від часу звіряти теоретичні концепції з реаліями”, – сказала вона.

Перед голосуванням, Белькова попросила вважати її “політиком запасу”.

Зазначимо, що замість неї зайде в Раду Сергій Євтушок (№ 25 у списку партії).