Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За відповідне рішення проголосували 343 народних депутати.
Виступаючи перед нардепами, Белькова зазначила, що була депутатом 7, 8 і 9 скликань.
“Це були надзвичайні 8 років мого професійного життя. Але я закохана в ідею парламентаризму – не в себе саму в цьому залі. Навіть найкращі професіонали повинні проводити певне перезавантаження і час від часу звіряти теоретичні концепції з реаліями”, – сказала вона.
Перед голосуванням, Белькова попросила вважати її “політиком запасу”.
Зазначимо, що замість неї зайде в Раду Сергій Євтушок (№ 25 у списку партії).
- Раніше повідомлялось, що нардеп від партії “Батьківщина” Ольга Бєлькова складе депутатський мандат.