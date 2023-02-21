Українська співачка Ольга Полякова та захисник "Азовсталі" Михайло Діанов відвідали військових ЗСУ у реабілітаційному центрі “Незламні“, для яких минулого року зібрали 2,5 мільйона гривень на протезування.

Про це Ольга Полякова повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За словами співачки, минулого року, ставши амбасадоркою Національного реабілітаційного центру “Незламні”, спільно з благодійною платформою dobro.ua було створено проєкт “Разом нас мільйони”. Мета якого – зібрати кошти на біонічні протези для українців, які постраждали внаслідок широкомасштабної війни РФ проти України.

“Але вдалося перевищити заплановану суму. Зібрано майже 2 500 000. Неймовірний Михайло Діанов пожертвував 1 700 000 гривень, які зібрали йому українці на лікування руки”, – йдеться у повідомленні співачки.

Тепер Ольга Полякова разом із Михайлом Діановим приїхали підтримати українських військових у реабілітаційний центр “Незламні” у Львові.

“Це особливі емоції, коли ти зустрічаєшся з військовими, особливо пораненими, ти бачиш ту жертву, яку вони принесли заради своєї країни. І це завжди такі відчуття великої дяки, гордості за їхню сміливість. Вони – веселі, натхненні. Навіть якщо втратили кінцівку, все одно вони мають всередині стрижень. Це сильні люди. Головне зараз їх протезувати та реабілітувати”, – ділиться враженнями від зустрічі Оля Полякова.

Під час візиту до реабілітаційного центру захисник “Азовсталі” Михайло Діанов зустрів у центрі свого побратима з Маріуполя, який вже отримав свій протез.

“Я щасливий, що в Україні є такий центр. Тут я побачив військових із сучасними, біонічними протезами. І дуже тішуся, що вони мають можливість повернутися до повноцінного життя”, – зазначив Михайло Діанов.