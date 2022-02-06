Українська спортсменка Дарія Блашко, яка представляє країну на зимових Олімпійських Іграх у Пекіні у змаганнях по біатлону, не зможе виступити на другому старті змагань.

Про це йдеться у повідомленні сайту біатлону України.

Зазначається, що українська біатлоністка Блашко напередодні другого старту змагань отримала другий поспіль позитивний тест на COVID-19. Наразі Дарія Блашко переведена у режим самоізоляції та не зможе взяти участь в індивідуальних змаганнях 7 лютого, хоча у старт-листі вона заявлена під 79 номером.

Всупереч захворюванню спортсменка почувається добре, проте щоб вийти із режиму самоізоляції спортсменці необхідно здати два поспіль негативні тести на коронавірус з інтервалом не менш як 24 години.

Варто додати, що Дарія Блашко стала другою українською біатлоністкою яка захворіла на COVID-19 під час Олімпіади у Пекіні. Наразі на самоізоляції перебуває Олена Білосюк (Підгрушна). 5 лютого до Китаю вилетіла Анастасія Меркушина, яка є запасною спортсменкою у збірній по біатлону.