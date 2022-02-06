Про це йдеться у повідомленні сайту біатлону України.
Зазначається, що українська біатлоністка Блашко напередодні другого старту змагань отримала другий поспіль позитивний тест на COVID-19. Наразі Дарія Блашко переведена у режим самоізоляції та не зможе взяти участь в індивідуальних змаганнях 7 лютого, хоча у старт-листі вона заявлена під 79 номером.
Всупереч захворюванню спортсменка почувається добре, проте щоб вийти із режиму самоізоляції спортсменці необхідно здати два поспіль негативні тести на коронавірус з інтервалом не менш як 24 години.
Варто додати, що Дарія Блашко стала другою українською біатлоністкою яка захворіла на COVID-19 під час Олімпіади у Пекіні. Наразі на самоізоляції перебуває Олена Білосюк (Підгрушна). 5 лютого до Китаю вилетіла Анастасія Меркушина, яка є запасною спортсменкою у збірній по біатлону.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось про розклад змагань українських спортсменів на зимових Олімпійських Іграх у Пекіні.
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