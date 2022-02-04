Про це повідомляють #Букви.
Де дивитися?
Церемонію відкриття можна буде переглянути на “UA: Перший”. Подія розпочнеться сьогодні о 14:00 за київським часом.
Відкриття Ігор-2022 відбудеться на Національному стадіоні Пекіна, який також має іншу назву – “Пташине гніздо”.
Зрежисував церемонію відкриття 71-річний Чжан Їмоу, володар “Золотого лева” Венеційського кінофестивалю та “Золотого ведмедя” Берлінале.
Біатлон
Склад команди:
- чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко (запасний Тарас Лесюк);
- жінки – Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар’я Блашко, Ірина Петренко (запасна Анастасія Меркушина)
Розклад біатлонного турніру:
- 5 лютого, 11:00 – Змішана естафета
- 7 лютого, 11:00 – Індивідуальна гонка, жінки
- 8 лютого, 10:30 – Індивідуальна гонка, чоловіки
- 11 лютого, 11:00 – Спринт, жінки
- 12 лютого, 11:00 – Спринт, чоловіки
- 13 лютого, 11:00 – Гонка переслідування, жінки
- 13 лютого, 12:45 – Гонка переслідування, чоловіки
- 15 лютого, 11:00 – Естафета, чоловіки
- 16 лютого, 09:45 – Естафета, жінки
- 18 лютого, 11:00 – Мас-старт, чоловіки
- 19 лютого, 11:00 – Мас-старт, жінки
Фристайл
Склад команди:
- чоловіки – Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк;
- жінки – Анастасія Новосад, Ольга Полюк (резервні – Микола Пуздерко та Ангеліна Брикіна)
Розклад змагань у лижній акробатиці:
- 10 лютого, 13:50 – фінал командних змагань
- 14 лютого, 14:00 – фінал жіночих змагань
- 16 лютого, 14:00 – фінал чоловічих змагань
Скелетон
Склад команди:
- Владислав Гераскевич
Розклад змагань у скелетоні:
- Перші два заїзди у скелетоні пройдуть 10 лютого о 3:30 і 5:00.
- Фінальні 3-й і 4-й – 11 лютого о 14:20 і 15:55.
Сноубординг
Склад команди:
- Аннамарі Данча
Розклад змагань у сноубордингу:
- 8 лютого – кваліфікація о 4:40, фінали – з 8:30.
Бобслей
Склад команди:
- Лідія Гунько
Розклад змагань із жіночого монобобу:
- 13 лютого, 3:30, 5:00 – 1-й і 2-й заїзд
- 14 лютого, 3:30, 5:00 – 3-й і 4-й заїзд (фінал)
Гірськолижний спорт
Склад команди:
- чоловіки – Іван Ковбаснюк
- жінки – Анастасія Шепіленко
Розклад змагань із гірськолижного спорту:
- Гірськолижники змагатимуться у різних дисциплінах практично щодня в ранковій сесії з 4:00 до 8:00.
Лижні перегони
Склад команди:
- чоловіки – Олексій Красовський, Руслан Перехода;
- жінки – Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар’я Рубльова
Розклад лижних перегонів:
- 5 лютого, 9:45 – 7,5 + 7,5 км, скіатлон, жінки
- 6 лютого, 9:00 – 15 +15 км, скіатлон, чоловіки
- 8 лютого, 10:00-14:00 – спринт, вільний стиль, чоловіки, жінки
- 10 лютого, 9:00 – 10 км, класичний стиль, жінки
- 11 лютого, 9:00 – 15 км, класичний стиль, чоловіки
- 12 лютого, 9:30 – 4*5 км, естафета, жінки
- 16 лютого 11:00, 13:00 – класика, спринт, чоловіки, жінки
- 19 лютого, 8:00 – 50 км, мас-старт, вільний стиль, чоловіки
- 20 лютого, 8:30 – 30 км, мас-старт, вільний стиль, жінки
Лижне двоборство
Склад команди:
- Дмитро Мазурчук
Розклад фінальних змагань у лижному двоборстві:
- 15 лютого, 9:00 – стрибки на лижах з трампліну
- 13:00 – лижний крос.
Санний спорт
Склад команди:
- чоловіки – Антон Дукач, Андрій Мандзій;
- жінки – Олена Стецків, Юліанна Туницька;
- парний екіпаж – Ігор Стахів/Андрій Лисецький
Розклад змагань санкарів:
- 5 лютого, 13:10, 14:50 – 1-й, 2-й заїзд, чоловіки
- 6 лютого, 13:30, 15:15 – 3-й, 4-й заїзд (фінал), чоловіки
- 7 лютого, 13:50, 15:30 – 1-й, 2-й заїзд, жінки
- 8 лютого, 13:50, 15:35 – 3-й, 4-й заїзд (фінал), жінки
- 9 лютого, 14:20, 15:35 – 1-й, 2-й заїзд (фінал), парні екіпажі
Фігурне катання
Склад команди:
- чоловіки – Іван Шмуратко
- жінки – Анастасія Шаботова
- танці на льоду – Олександра Назарова та Максим Нікітін
- команда у спортивній парі – Софія Голіченко та Артем Даренський
Розклад виступів у фігурному катанні:
- 4 лютого, 3:55 – командні змагання, коротка програма
- 6 лютого, 3:30 – командні змагання, коротка програма
- 7 лютого, 3:30 – командні змагання, довільна програма
- 8 лютого, 3:15 – коротка програма, чоловіки
- 10 лютого, 3:30 – довільна програма, чоловіки
- 12 лютого, 13:00 – танці на льоду, ритмічний танець
- 14 лютого, 3:15 – танці на льоду, довільний танець
- 15 лютого, 12:00 – коротка програма, жінки
- 17 лютого, 12:00 – довільна програма, жінки
Стрибки з трампліна
Склад команди:
- Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук
Розклад змагань у стрибках з трампліна:
- 5 лютого, 7:15 – звичайний трамплін, кваліфікація, чоловіки
- 6 лютого, 13:00 – звичайний трамплін, основний раунд, чоловіки
- 11 лютого, 13:00 – довгий трамплін, кваліфікація, чоловіки
- 12 лютого, 13:00 – довгий трамплін, основний раунд, чоловіки
Шорт-трек
Склад команди:
- Олег Гандей, Уляна Дуброва
Розклад змагань у шорт-треку за участі українців:
- 5 лютого, 13:00 – 500 м, жінки, кваліфікація
- 7 лютого, 13:30 – 500 м, жінки, фінали
- 9 лютого, 13600-15:30 – 1500 м, чоловіки, фінали
Раніше #Букви повідомляли про перші результати українців, скандал та про те, як пройшла церемонія відкриття.
- Нагадаємо, у Національному олімпійському комітеті України (НОК) зазначили, що на відкритті зимової Олімпіади у Пекіні український прапор нестимуть одразу два спортсмени – жінка то чоловік, як це було і на літніх Олімпійських іграх у Токіо.
- Також президент Володимир Зеленський привітав спортсменів, які будуть представляти Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Він побажав олімпійцям яскравих виступів і перемог на змаганнях в Китаї.
- Відомо, що Китай наймає західних інфлюенсерів у соцмережах перед Зимовими Олімпійськими іграми. Їх завдання – вихваляти чесноти країни в соціальних мережах, попри дипломатичний бойкот Ігор у Пекіні через порушення прав людини.