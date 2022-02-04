На Національному стадіоні Пекіна (Китай) вже розпочалися зимові Олімпійські ігри 2022. Делегація спортсменів збірної України вперше матиме у складі 45 осіб.

Про це повідомляють #Букви.

Де дивитися?

Церемонію відкриття можна буде переглянути на “UA: Перший”. Подія розпочнеться сьогодні о 14:00 за київським часом.

Відкриття Ігор-2022 відбудеться на Національному стадіоні Пекіна, який також має іншу назву – “Пташине гніздо”.

Зрежисував церемонію відкриття 71-річний Чжан Їмоу, володар “Золотого лева” Венеційського кінофестивалю та “Золотого ведмедя” Берлінале.

Біатлон

Склад команди:

чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко (запасний Тарас Лесюк);

жінки – Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар’я Блашко, Ірина Петренко (запасна Анастасія Меркушина)

Розклад біатлонного турніру:

5 лютого, 11:00 – Змішана естафета

7 лютого, 11:00 – Індивідуальна гонка, жінки

8 лютого, 10:30 – Індивідуальна гонка, чоловіки

11 лютого, 11:00 – Спринт, жінки

12 лютого, 11:00 – Спринт, чоловіки

13 лютого, 11:00 – Гонка переслідування, жінки

13 лютого, 12:45 – Гонка переслідування, чоловіки

15 лютого, 11:00 – Естафета, чоловіки

16 лютого, 09:45 – Естафета, жінки

18 лютого, 11:00 – Мас-старт, чоловіки

19 лютого, 11:00 – Мас-старт, жінки

Фристайл

Склад команди:

чоловіки – Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк;

жінки – Анастасія Новосад, Ольга Полюк (резервні – Микола Пуздерко та Ангеліна Брикіна)

Розклад змагань у лижній акробатиці:

10 лютого, 13:50 – фінал командних змагань

14 лютого, 14:00 – фінал жіночих змагань

16 лютого, 14:00 – фінал чоловічих змагань

Скелетон

Склад команди:

Владислав Гераскевич

Розклад змагань у скелетоні:

Перші два заїзди у скелетоні пройдуть 10 лютого о 3:30 і 5:00.

Фінальні 3-й і 4-й – 11 лютого о 14:20 і 15:55.

Сноубординг

Склад команди:

Аннамарі Данча

Розклад змагань у сноубордингу:

8 лютого – кваліфікація о 4:40, фінали – з 8:30.

Бобслей

Склад команди:

Лідія Гунько

Розклад змагань із жіночого монобобу:

13 лютого, 3:30, 5:00 – 1-й і 2-й заїзд

14 лютого, 3:30, 5:00 – 3-й і 4-й заїзд (фінал)

Гірськолижний спорт

Склад команди:

чоловіки – Іван Ковбаснюк

жінки – Анастасія Шепіленко

Розклад змагань із гірськолижного спорту:

Гірськолижники змагатимуться у різних дисциплінах практично щодня в ранковій сесії з 4:00 до 8:00.

Лижні перегони

Склад команди:

чоловіки – Олексій Красовський, Руслан Перехода;

жінки – Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар’я Рубльова

Розклад лижних перегонів:

5 лютого, 9:45 – 7,5 + 7,5 км, скіатлон, жінки

6 лютого, 9:00 – 15 +15 км, скіатлон, чоловіки

8 лютого, 10:00-14:00 – спринт, вільний стиль, чоловіки, жінки

10 лютого, 9:00 – 10 км, класичний стиль, жінки

11 лютого, 9:00 – 15 км, класичний стиль, чоловіки

12 лютого, 9:30 – 4*5 км, естафета, жінки

16 лютого 11:00, 13:00 – класика, спринт, чоловіки, жінки

19 лютого, 8:00 – 50 км, мас-старт, вільний стиль, чоловіки

20 лютого, 8:30 – 30 км, мас-старт, вільний стиль, жінки

Лижне двоборство

Склад команди:

Дмитро Мазурчук

Розклад фінальних змагань у лижному двоборстві:

15 лютого, 9:00 – стрибки на лижах з трампліну

13:00 – лижний крос.

Санний спорт

Склад команди:

чоловіки – Антон Дукач, Андрій Мандзій;

жінки – Олена Стецків, Юліанна Туницька;

парний екіпаж – Ігор Стахів/Андрій Лисецький

Розклад змагань санкарів:

5 лютого, 13:10, 14:50 – 1-й, 2-й заїзд, чоловіки

6 лютого, 13:30, 15:15 – 3-й, 4-й заїзд (фінал), чоловіки

7 лютого, 13:50, 15:30 – 1-й, 2-й заїзд, жінки

8 лютого, 13:50, 15:35 – 3-й, 4-й заїзд (фінал), жінки

9 лютого, 14:20, 15:35 – 1-й, 2-й заїзд (фінал), парні екіпажі

Фігурне катання

Склад команди:

чоловіки – Іван Шмуратко

жінки – Анастасія Шаботова

танці на льоду – Олександра Назарова та Максим Нікітін

команда у спортивній парі – Софія Голіченко та Артем Даренський

Розклад виступів у фігурному катанні:

4 лютого, 3:55 – командні змагання, коротка програма

6 лютого, 3:30 – командні змагання, коротка програма

7 лютого, 3:30 – командні змагання, довільна програма

8 лютого, 3:15 – коротка програма, чоловіки

10 лютого, 3:30 – довільна програма, чоловіки

12 лютого, 13:00 – танці на льоду, ритмічний танець

14 лютого, 3:15 – танці на льоду, довільний танець

15 лютого, 12:00 – коротка програма, жінки

17 лютого, 12:00 – довільна програма, жінки

Стрибки з трампліна

Склад команди:

Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук

Розклад змагань у стрибках з трампліна:

5 лютого, 7:15 – звичайний трамплін, кваліфікація, чоловіки

6 лютого, 13:00 – звичайний трамплін, основний раунд, чоловіки

11 лютого, 13:00 – довгий трамплін, кваліфікація, чоловіки

12 лютого, 13:00 – довгий трамплін, основний раунд, чоловіки

Шорт-трек

Склад команди:

Олег Гандей, Уляна Дуброва

Розклад змагань у шорт-треку за участі українців:

5 лютого, 13:00 – 500 м, жінки, кваліфікація

7 лютого, 13:30 – 500 м, жінки, фінали

9 лютого, 13600-15:30 – 1500 м, чоловіки, фінали

Раніше #Букви повідомляли про перші результати українців, скандал та про те, як пройшла церемонія відкриття.