В Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликали до негайного припинення вогню в Сирії.

Відповідну заяву генсека організації Антоніу Гутерріша оприлюднено на сайті ООН.

Відзначається, що генеральний секретар “з глибоким занепокоєнням стежить за ескалацією на північному заході Сирії”, де в результаті авіаудару загинули “десятки турецьких солдатів”.

“Генеральний секретар повторює свій заклик до негайного припинення вогню і висловлює особливе занепокоєння в зв’язку з ризиком для цивільних осіб через ескалацію військових дій. Без термінових дій ризик ще більшої ескалації зростає з кожною годиною”, – йдеться в заяві.

Гутерріш також наголосив, що “військового вирішення конфлікту в Сирії немає”. Єдиним стійким рішенням, на його переконання, є політичний процес за сприяння ООН (відповідно до резолюції 2254 (2015) Ради Безпеки).

Як відомо, в результаті авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 33 турецьких військовослужбовців. За словами влади Туреччини, авіаудар нанесли військово-повітряні сили “режиму Башара Асада” (президента Сирії).

Після того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів термінову нараду на вищому рівні за фактом атаки в Ідлібі, турецькі збройні сили почали наносити удари з повітря по “всім відомим цілям” сирійського уряду. У Туреччині пригрозили, що влада Сирії “заплатить високу ціну” за напад на турецькі війська в Ідлібі.