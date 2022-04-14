Управління Верховного комісара ООН із питань вимушено переміщених осіб поставило під сумнів безпечність британської візової програми "Homes for Ukraine". Вона може виявитися небезпечною схемою для секс-торгівлі людьми.

Про це свідчить відповідна заява, опублікована пресслужбою управління.

УВКБ ООН вважає доцільним, якщо спонсорами українських жінок та жінок із дітьми будуть сім’ї або пари, а не самотні чоловіки.

Раніше британське видання “The Guardian” опублікувало матеріал про ймовірну небезпеку такої програми із посиланням на лист 16 організацій з питань вимушено переміщених осіб та боротьби з торгівлею людьми до Державного секретаря з питань підвищення рівня, житла та громад Майкла Ґоува. У заяві попереджають, що чинна схема є потенційно небезпечною.

У листі розповідається про спроби нападу на українських жінок та дітей. Зокрема Єгор Лановенко, керівник організації “Опора”, зауважив, що злочинці також націлені на мешканців Великої Британії, які прагнуть запропонувати українцям житло.

В управлінні додали, що є інша сторона проблеми. Навіть ті, хто дійсно хоче допомогти, можуть переоцінювати свої сили. Не всі люди спроможні довго мешкати спільно з незнайомцями. З огляду на це УВКБ закликало британський уряд надавати охочим долучитися до програми відповідні навички та інформацію, аби рішення приймалися більш виважено.

“УВКБ ООН вважає, що необхідна відповідна підготовка та інформація, щоб господарі приймали обґрунтоване рішення під час подання заявки на участь у спонсорах. Розміщення незнайомця в додатковій спальні протягом тривалого періоду для деяких людей не є безпечним”, — наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, що програма “Homes for Ukraine” передбачає співпрацю між вимушено переміщеною особою та фізичною чи юридичною особою у Великій Британії. Мешканці чи організації, благодійні та комерційні, можуть спонсорувати візи та надати вимушено переміщеним особам житло.