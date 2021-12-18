Закриття шкіл через вірус COVID-19 Omicron має бути останнім заходом, який має вживати влада у країнах. Через локдауни діти втрачають у навчанні, спілкуванні та соціалізації.

Про це заявила голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор, повідомляє китайське інформаційне агентство news.cn.

“По можливості слід уникати закриття шкіл по всій країні. Коли передача COVID-19 у співтоваристві збільшується і суворі заходи охорони здоров’я стають необхідністю, школи мають бути останніми місцями, які потрібно закривати та відкривати першими”, – сказала виконавчий директор ЮНІСЕФ.

Вона вважає, що ще одна хвиля масових закриттів шкіл матиме катастрофічні наслідки для дітей.

“Докази очевидні: тривале закриття шкіл по всій країні; обмежені ресурси для учнів, вчителів та батьків; відсутність доступу до дистанційного навчання звело нанівець десятиліття прогресу в освіті і зробило дитинство невпізнанним”, – вважає Генрієтта Фор.

Вона сказала, що крім втрати навчання, діти також втрачають безпеку в школі, щоденне особисте спілкування з друзями, доступ до медичного обслуговування тощо.

“Ми знаємо, що заходи щодо пом’якшення наслідків у школах ефективні. Ми маємо використовувати ці знання, щоб зробити все можливе, щоб школи залишалися відкритими. Ми також повинні збільшити інвестиції в цифровий зв’язок, щоб жодна дитина не залишилася поза увагою”, – сказала вона.