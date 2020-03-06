Оператор ГТС попередив, що Києву можуть відключити газ

Про це повідомила пресслужба Оператора ГТС.
Як відзначають в компанії, “Київгаз” більше двох місяців саботує укладення типового договору на транспортування газу з ОГТС.
“На сьогодні “Київгаз” залишається єдиним серед всіх 44 операторів ГРМ (облгазів) в Україні, який не уклав договір на транспортування газу з Оператором ГТС, як того вимагає закон”, – повідомляють в операторі ГТС.
Там зазначають, що відправили “Київгазу” типову угоду ще в грудні 2019 року, однак ця компанія договір відкоригувала і відмовилася підписувати.
“Відповідно до Кодексу ГТС Оператор ГТС повинен припинити транспортування газу до мереж “Київгазу”, що в результаті призведе до зупинки газопостачання для всіх споживачів в столиці”, – йдеться в повідомленні.
Оператор ГТС звернувся до регулятора для того, щоб той провів перевірку “Київгазу”, однак там зазначають, що в разі, якщо рішення проблеми не знайдуть, то в Києві може наступити колапс в поставках газу.
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