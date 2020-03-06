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Оператор ГТС попередив, що Києву можуть відключити газ

Києву можуть повністю відключити газ через те, що АТ «Київгаз» не уклав договір про транспортування.

П’ятниця, 6 березня 2020, 13:45

Про це повідомила пресслужба Оператора ГТС.

Як відзначають в компанії, “Київгаз” більше двох місяців саботує укладення типового договору на транспортування газу з ОГТС.

“На сьогодні “Київгаз” залишається єдиним серед всіх 44 операторів ГРМ (облгазів) в Україні, який не уклав договір на транспортування газу з Оператором ГТС, як того вимагає закон”, – повідомляють в операторі ГТС.

Там зазначають, що відправили “Київгазу” типову угоду ще в грудні 2019 року, однак ця компанія договір відкоригувала і відмовилася підписувати.

“Відповідно до Кодексу ГТС Оператор ГТС повинен припинити транспортування газу до мереж “Київгазу”, що в результаті призведе до зупинки газопостачання для всіх споживачів в столиці”, – йдеться в повідомленні.

Оператор ГТС звернувся до регулятора для того, щоб той провів перевірку “Київгазу”, однак там зазначають, що в разі, якщо рішення проблеми не знайдуть, то в Києві може наступити колапс в поставках газу.

Теги: ГТС, газ, Київ

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