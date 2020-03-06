Оператор ГТС попередив, що Києву можуть відключити газ

Києву можуть повністю відключити газ через те, що АТ «Київгаз» не уклав договір про транспортування.

Про це повідомила пресслужба Оператора ГТС.

Як відзначають в компанії, “Київгаз” більше двох місяців саботує укладення типового договору на транспортування газу з ОГТС.

“На сьогодні “Київгаз” залишається єдиним серед всіх 44 операторів ГРМ (облгазів) в Україні, який не уклав договір на транспортування газу з Оператором ГТС, як того вимагає закон”, – повідомляють в операторі ГТС.

Там зазначають, що відправили “Київгазу” типову угоду ще в грудні 2019 року, однак ця компанія договір відкоригувала і відмовилася підписувати.

“Відповідно до Кодексу ГТС Оператор ГТС повинен припинити транспортування газу до мереж “Київгазу”, що в результаті призведе до зупинки газопостачання для всіх споживачів в столиці”, – йдеться в повідомленні.

Оператор ГТС звернувся до регулятора для того, щоб той провів перевірку “Київгазу”, однак там зазначають, що в разі, якщо рішення проблеми не знайдуть, то в Києві може наступити колапс в поставках газу.