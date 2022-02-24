Генеральний штаб Збройних сил України повідомив оперативну інформацію на 17:00 щодо російського вторгнення в Україну.

Про це йдеться у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що станом на 17 годину російський агресор продовжує напади по всій лінії спільної частини українсько-російського кордону

З аеродромів Республіки Білорусь виконує демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону.

На Сіверщині противник зупинений по річці Уж в районах Великі Осняки, Рівнопілля, ведеться танковий бій.

Підрозділи першої окремої танкової бригади Збройних Сил України в районі Батурина та на околиці Чернігова зупинили колони броньованої техніки ворога.

Противник зробив спробу висадки тактичного десанту вздовж київського водосховища.

20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель. Триває бій.

Національна Гвардія України вступила в бій в районі міста Прип’ять. Противник висадив тактичний десант в Бесарабському та Таврійському операційних районах.

Після невдалої спроби висадки десанта та невдалого ракетного удару ворожий ракетний крейсер “Москва” почав обстріл острова Зміїний.

Змішана колона техніки до 300 одиниць наблизилася до населеного пункту Конотоп. Механізовані підрозділи Збройних Сил України вступили в бій. Війська противника зупинені в районах населених пунктів Грем’яч та Кролевець.

У донецькому оперативному районі захисниками України відновлено становище по всій лінії зіткнення. Ведуться бої в напрямку Маріуполя.

Силами угруповання військ “Південь” організована оборона Мелітополя та триває оборонна операція по рубежах населених пунктів Абрикосівка, Рикове, Азов.