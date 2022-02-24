Про це повідомило Головне морське управління Туреччини, пише Reuters.
Судно Yasa Jupiter ходить під прапором Маршаллових островів. Неподалік від берегів Одеси в нього влучила бомба. Судно не просило по допомогу і не звітувало про втрати. Воно прямувало з Одеси до Румунії.

За даними турецького видання NTV, снаряд влучив у трюм судна. Це сталося за 50 миль на південь від Одеси. Під час атаки на борту перебували вісім громадян Туреччини, 11 філіппінців і 11 українців.

Фото: Twitter / focusea