Про це повідомило Головне морське управління Туреччини, пише Reuters.

Судно Yasa Jupiter ходить під прапором Маршаллових островів. Неподалік від берегів Одеси в нього влучила бомба. Судно не просило по допомогу і не звітувало про втрати. Воно прямувало з Одеси до Румунії.