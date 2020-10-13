Заступник голови Верховної Ради і народний депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук заявив, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування, яке повинне пройти під час місцевих виборів 25 жовтня, - це "пробник референдуму".

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Це такий, знаєте, пробник референдуму, щоб ми могли визначити, які питання для громадян України є важливими, яка позиція з цих питань”, – сказав Стефанчук.

Також він допустив, що якісь питання з тих, що запропонують виборцям, будуть дійсно винесені на референдум. Стефанчук зазначив, що вже знає, які саме питання це будуть, але сказав, що озвучити їх повинен сам Зеленський.