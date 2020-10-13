Про це він розповів в ефірі телеканалу “Україна 24”.
“Це такий, знаєте, пробник референдуму, щоб ми могли визначити, які питання для громадян України є важливими, яка позиція з цих питань”, – сказав Стефанчук.
Також він допустив, що якісь питання з тих, що запропонують виборцям, будуть дійсно винесені на референдум. Стефанчук зазначив, що вже знає, які саме питання це будуть, але сказав, що озвучити їх повинен сам Зеленський.
- Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні анонсував п’ять запитань, які поставлять українцям 25 жовтня на виборчих дільницях.
- Юрист Андрій Магера зазначив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.
- В Офісі президента заявили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування у день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.